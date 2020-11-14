В России за сутки умер 391 пациент с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«За сутки зафиксирован 391 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 32 834 человека», — говорится в заявлении.
Днём ранее в России умерли 411 пациентов с коронавирусом.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в реанимациях российских больниц находятся более 6 тыс. пациентов с COVID-19.
Глава отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН заявил, что главной ошибкой заболевших коронавирусом россиян является нежелание обратиться к врачу.