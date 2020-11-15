Глава Минтранса России заболел коронавирусом
- АГН «Москва»
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«Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию», — приводит РИА Новости его слова
Отмечается, что временно исполнять обязанности министра будет его первый заместитель — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
10 ноября президент России Владимир Путин утвердил Савельева на должность главы Минтранса.