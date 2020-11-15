Глава Минтранса России заболел коронавирусом

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Глава Минтранса России Виталий Савельев заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил представитель ведомства.
Глава Минтранса России заболел коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

«Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию», — приводит РИА Новости его слова

Отмечается, что временно исполнять обязанности министра будет его первый заместитель — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

10 ноября президент России Владимир Путин утвердил Савельева на должность главы Минтранса.

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