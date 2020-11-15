В Ставрополе из-за пожара в доме эвакуировали около 40 человек

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В многоквартирном доме в Ставрополе произошёл пожар, пострадали два человека. Из дома эвакуировали около 40 человек, сообщили в МЧС.
В Ставрополе из-за пожара в доме эвакуировали около 40 человек
  • РИА Новости

«Поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу улица Пригородная, 235/2. По предварительным данным, имеются пострадавшие. Дом одноподъездный, шестиэтажный, негазифицированный. Горят два жилых помещения на первом этаже общей площадью 70 кв. м. Эвакуированы порядка 40 человек. В 14:11 локализация открытого горения», — цитирует ведомство ТАСС.

Там уточнили, что двое мужчин с ожогами доставлены в больницу.

Как сообщалось ранее, в районе Северное Медведково в Москве при возгорании в квартире погиб один человек.

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