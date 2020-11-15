Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Омской области превысило 500
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- РИА Новости
«К несчастью, пополнилась и печальная статистика: скончались восемь пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, в скорбном списке теперь фигурируют 509 фамилий», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава Омской области.
За сутки выписали после лечения 125 пациентов, в настоящее время коронавирусом болеют 5403 жителя региона.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 22 572 случая коронавируса.