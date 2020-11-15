Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Омской области превысило 500

Число летальных исходов среди заболевших коронавирусом в Омской области возросло до 509.

«К несчастью, пополнилась и печальная статистика: скончались восемь пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, в скорбном списке теперь фигурируют 509 фамилий», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава Омской области.

За сутки выписали после лечения 125 пациентов, в настоящее время коронавирусом болеют 5403 жителя региона.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 22 572 случая коронавируса.