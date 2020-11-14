В Москве за сутки выписаны 4423 лечившихся от коронавируса

За сутки ещё 4423 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 363 тыс.

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 363 347 человек», — цитирует заявление сайт «Москва 24».

Ранее власти Москвы сообщили, что лекарства против коронавирусной инфекции имеются в столице в достаточном объёме.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.