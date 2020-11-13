Лидера «Церкви последнего завета» перевели из СИЗО в НИИ им. Сербского

Глава религиозной общины «Церковь последнего завета» Сергей Тороп переведён из СИЗО «Бутырка» в НИИ им. Сербского для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Представитель администрации СИЗО сообщил сегодня членам ОНК, что Сергей Тороп 21 октября был переведён в НИИ им. Сербского», — сказал один из членов комиссии.

Ранее RT сообщал, что Тороп в ходе беседы с правозащитниками в СИЗО «Бутырка» заявил, что не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях.

Сергей Тороп был арестован Центральным районным судом Новосибирска 23 сентября.

По данным следствия, задержанные лидеры организации Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников руководили «Церковью последнего завета» с 1991 года. Глава организации Тороп называл себя Сыном Божьим Христом под именем Виссарион.

По версии СК, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого причинён тяжкий вред здоровью части последователей религиозной организации.

В октябре Тороп был доставлен в Москву и помещён в СИЗО «Бутырка».