Лидера «Церкви последнего завета» перевели из СИЗО в НИИ им. Сербского

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RT
Глава религиозной общины «Церковь последнего завета» Сергей Тороп переведён из СИЗО «Бутырка» в НИИ им. Сербского для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
Лидера «Церкви последнего завета» перевели из СИЗО в НИИ им. Сербского
  • РИА Новости

«Представитель администрации СИЗО сообщил сегодня членам ОНК, что Сергей Тороп 21 октября был переведён в НИИ им. Сербского», — сказал один из членов комиссии.

Ранее RT сообщал, что Тороп в ходе беседы с правозащитниками в СИЗО «Бутырка» заявил, что не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях.

Сергей Тороп был арестован Центральным районным судом Новосибирска 23 сентября.

По данным следствия, задержанные лидеры организации Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников руководили «Церковью последнего завета» с 1991 года. Глава организации Тороп называл себя Сыном Божьим Христом под именем Виссарион.

По версии СК, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого причинён тяжкий вред здоровью части последователей религиозной организации. 

В октябре Тороп был доставлен в Москву и помещён в СИЗО «Бутырка».

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