Лидера «Церкви последнего завета» перевели из СИЗО в НИИ им. Сербского
- РИА Новости
«Представитель администрации СИЗО сообщил сегодня членам ОНК, что Сергей Тороп 21 октября был переведён в НИИ им. Сербского», — сказал один из членов комиссии.
Ранее RT сообщал, что Тороп в ходе беседы с правозащитниками в СИЗО «Бутырка» заявил, что не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях.
Сергей Тороп был арестован Центральным районным судом Новосибирска 23 сентября.
По данным следствия, задержанные лидеры организации Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников руководили «Церковью последнего завета» с 1991 года. Глава организации Тороп называл себя Сыном Божьим Христом под именем Виссарион.
По версии СК, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого причинён тяжкий вред здоровью части последователей религиозной организации.
В октябре Тороп был доставлен в Москву и помещён в СИЗО «Бутырка».