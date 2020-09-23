Лидера «Церкви последнего завета» арестовали на два месяца

В Новосибирске Центральный районный суд по запросу следствия арестовал на два месяца главу религиозной общины «Церковь последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона).

Об этом сообщает РИА Новости.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 ноября», — сказала судья.

Сообщается, что Тороп полностью не согласен с обвинением и считает его надуманным.

Ранее суд арестовал на два месяца одного из руководителей религиозного объединения «Церковь последнего завета» Владимира Ведерникова, подозреваемого в применении психологического насилия в отношении последователей.

Подробнее — в материале RT.