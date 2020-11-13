Треть коек для больных COVID-19 свободна в больницах Краснодара

Почти треть коек для инфицированных коронавирусом или имеющих подозрение на это заболевание свободна в Краснодаре.

«По состоянию на 6 ноября 2020 года, в восьми медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Краснодарского края, оказывающих медицинскую помощь пациентам с установленным диагнозом «новая коронавирусная инфекция COVID-19» или с подозрением на COVID-19, в стационарных условиях в муниципальном образовании город Краснодар развернуто 2520 коек, из них 30% свободно», — приводит РИА Новости сообщение регионального Минздрава.

Отмечается, что пациенты с новой коронавирусной инфекцией или с подозрением на неё получают всю необходимую помощь.

Ранее в Краснодарском крае временно запретили проведение банкетов и корпоративов из-за пандемии.