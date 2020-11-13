В Ульяновской области рассказали о ситуации с коечным фондом

В Ульяновской области свободно около 30% коек для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональный Минздрав.

С 1 сентября из-за улучшения эпидемиологической ситуации пять больниц вновь стали работать по своему профилю.

В настоящее время в регионе определены медучреждения, которые будут иметь резервные мощности для госпитализации заболевших.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.