В Ульяновской области рассказали о ситуации с коечным фондом

Короткая ссылка
В Ульяновской области свободно около 30% коек для пациентов с COVID-19.
В Ульяновской области рассказали о ситуации с коечным фондом
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональный Минздрав.

С 1 сентября из-за улучшения эпидемиологической ситуации пять больниц вновь стали работать по своему профилю.

В настоящее время в регионе определены медучреждения, которые будут иметь резервные мощности для госпитализации заболевших.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить