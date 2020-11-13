В Ульяновской области рассказали о ситуации с коечным фондом
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Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональный Минздрав.
С 1 сентября из-за улучшения эпидемиологической ситуации пять больниц вновь стали работать по своему профилю.
В настоящее время в регионе определены медучреждения, которые будут иметь резервные мощности для госпитализации заболевших.
Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.