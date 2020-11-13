В Москве назвали число госпитализированных детей с COVID-19

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, сколько детей было госпитализировано в столице из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«Всего в московские больницы были госпитализированы около 2 тыс. детей», — цитирует его РИА Новости.

Османов отметил, что, по данным на 7 ноября, число случаев COVID-19 у детей в Москве составляет 34 790 (7,6% от общего количества заболевших), 65% из них — дети 6—11-х классов.

«В период пандемии были госпитализированы 1908 детей, 92,5% из них со среднетяжёлой формой, 4,3% — с тяжёлой», — уточнил он.

Ранее заслуженный врач России профессор, доктор медицинских наук врач-пульмонолог Александр Карабиненко назвал основных распространителей коронавируса.