В Москве назвали число госпитализированных детей с COVID-19

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Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, сколько детей было госпитализировано в столице из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве назвали число госпитализированных детей с COVID-19
  • РИА Новости

«Всего в московские больницы были госпитализированы около 2 тыс. детей», — цитирует его РИА Новости.

Османов отметил, что, по данным на 7 ноября, число случаев COVID-19 у детей в Москве составляет 34 790 (7,6% от общего количества заболевших), 65% из них — дети 6—11-х классов.

«В период пандемии были госпитализированы 1908 детей, 92,5% из них со среднетяжёлой формой, 4,3% — с тяжёлой», — уточнил он.

Ранее заслуженный врач России профессор, доктор медицинских наук врач-пульмонолог Александр Карабиненко назвал основных распространителей коронавируса.

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