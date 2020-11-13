Путин заявил о серьёзных испытаниях для России из-за пандемии
- РИА Новости
«И в этом году, как было всегда в период испытаний, а мы проходим через серьёзные испытания, связанные с пандемией», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что «обычные граждане, молодые люди, медицинские работники, предприниматели совершили, совершали, совершают» пронзительные, восхищающие своим великодушием и сердечностью поступки.
Ранее он отметил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции эффективны. По его словам, в стране есть два зарегистрированных препарата, скоро будет третий. Путин заявил, что люди, которые вакцинировались и сталкиваются с носителями вируса, не заболевают либо есть симптомы в самом лёгком виде.
Он также сказал, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, согласна работать со всеми странами мира.