Путин заявил о серьёзных испытаниях для России из-за пандемии

Россия проходит серьёзные испытания в связи с пандемией, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом он сказал, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс».

«И в этом году, как было всегда в период испытаний, а мы проходим через серьёзные испытания, связанные с пандемией», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что «обычные граждане, молодые люди, медицинские работники, предприниматели совершили, совершали, совершают» пронзительные, восхищающие своим великодушием и сердечностью поступки.

Ранее он отметил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции эффективны. По его словам, в стране есть два зарегистрированных препарата, скоро будет третий. Путин заявил, что люди, которые вакцинировались и сталкиваются с носителями вируса, не заболевают либо есть симптомы в самом лёгком виде.

Он также сказал, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, согласна работать со всеми странами мира.