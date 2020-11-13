Роскомнадзор предложил читать новости ведомства в Telegram

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России предложила читать новости ведомства в их Telegram-канале.

Соответствующий пост Роскомнадзор опубликовал на своей странице в Twitter.

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность», — говорится в заявлении.

Отмечается, что канал был создан 13 октября. В настоящий момент в нём чуть более десяти сообщений.

В июне Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram. Решение было принято по согласованию с Генеральной прокуратурой. Мессенджер блокировался в России с апреля 2018 года.

Чуть позже основатель мессенджера Павел Дуров прокомментировал решение Роскомнадзора о разблокировке.

Подробнее по теме — в материале RT.