Роскомнадзор предложил читать новости ведомства в Telegram

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России предложила читать новости ведомства в их Telegram-канале.
Роскомнадзор предложил читать новости ведомства в Telegram
  • Reuters

Соответствующий пост Роскомнадзор опубликовал на своей странице в Twitter.

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность», — говорится в заявлении.

Отмечается, что канал был создан 13 октября. В настоящий момент в нём чуть более десяти сообщений.

В июне Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram. Решение было принято по согласованию с Генеральной прокуратурой. Мессенджер блокировался в России с апреля 2018 года.

Чуть позже основатель мессенджера Павел Дуров прокомментировал решение Роскомнадзора о разблокировке.

Подробнее по теме — в материале RT.

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