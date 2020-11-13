На Сахалине три компании получат федеральные гранты на развитие туризма
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Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Сахалинской туристической компании «Дрим» выделили 1,4 млн рублей на приобретение аудио- и радиогидов. Максимальную сумму гранта — 3 млн рублей — получат туристический центр «Сахалин и Курилы» на строительство модульной гостиницы на Итурупе, а также компания «Пресс-код» на создание мобильной платформы для путеводителей.
«Больше всего заявок подано на создание комфортных и безопасных условий для отдыха на природе — обустройство кемпингов разного уровня, модульных отелей. Много заявок поступило по разработке новых туристических маршрутов и созданию безбарьерной туристической среды. Очень много интересных, системных проектов, которые будут менять облик российского туризма, делая его доступнее, разнообразнее и безопаснее», — прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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