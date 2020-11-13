Власти Москвы рассказали об использовании ИИ столичными врачами

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что московские врачи выписали свыше 25 тыс. направлений с помощью инструмента, работающего на основе искусственного интеллекта.
Власти Москвы рассказали об использовании ИИ столичными врачами
  • © М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Уникальная система поддержки принятия врачебных решений заработала в октябре этого года во всех городских поликлиниках, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению. Сейчас ей пользуются более 3 тыс. врачей. За месяц более 25 тыс. направлений на диагностику выписали в столице при помощи инструмента, работающего на основе искусственного интеллекта», — сказала Ракова.

Система помогает поставить предварительный диагноз с помощью модуля, работающего на основе искусственного интеллекта. Он формирует три наиболее вероятных диагноза на базе списка определённых симптомов. Врач уже выбирает один из них либо ставит собственный.

Модуль внедрён в работу поликлиник с начала октября. За три недели нейросеть провела анализ данных около 100 тыс. приёмов, на которых поставили предварительный диагноз.

Первый проректор Сколтеха профессор Кит Стивенсон в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о достижениях российских учёных в XXI веке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить