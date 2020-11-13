Власти Москвы рассказали об использовании ИИ столичными врачами

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что московские врачи выписали свыше 25 тыс. направлений с помощью инструмента, работающего на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Уникальная система поддержки принятия врачебных решений заработала в октябре этого года во всех городских поликлиниках, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению. Сейчас ей пользуются более 3 тыс. врачей. За месяц более 25 тыс. направлений на диагностику выписали в столице при помощи инструмента, работающего на основе искусственного интеллекта», — сказала Ракова.

Система помогает поставить предварительный диагноз с помощью модуля, работающего на основе искусственного интеллекта. Он формирует три наиболее вероятных диагноза на базе списка определённых симптомов. Врач уже выбирает один из них либо ставит собственный.

Модуль внедрён в работу поликлиник с начала октября. За три недели нейросеть провела анализ данных около 100 тыс. приёмов, на которых поставили предварительный диагноз.

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