В ДТП под Красноярском погибли два человека
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
«При столкновении погибли водитель и пассажир из легкового автомобиля, ещё один пассажир доставлен в больницу. В автобусе находились девять человек, четверо осмотрены на месте. Госпитализация не потребовалась», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что столкновение произошло в Берёзовском районе на 13-м километре автодороги Красноярск — Железногорск.
Ранее при столкновении двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли три человека.