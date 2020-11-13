В ДТП под Красноярском погибли два человека

В результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля на трассе Красноярск — Железногорск погибли два человека, ещё один пострадал. Об этом заявили в региональном управлении МВД России.

«При столкновении погибли водитель и пассажир из легкового автомобиля, ещё один пассажир доставлен в больницу. В автобусе находились девять человек, четверо осмотрены на месте. Госпитализация не потребовалась», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что столкновение произошло в Берёзовском районе на 13-м километре автодороги Красноярск — Железногорск.

Ранее при столкновении двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли три человека.