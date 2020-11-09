В Москве произошло ДТП с участием грузовика и автобуса

Пресс-служба столичного Департамента транспорта сообщила, что на западе Москвы произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня около 09:10 на Чоботовской улице, 13, произошла авария с участием грузовика и автобуса, следовавшего по маршруту №5», — указывается в заявлении.

Отмечается, что погибших в результате происшествия нет, в автобусе из-за аварии пострадали шесть человек.

Ранее стало известно, что в центре Москвы автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали три человека.