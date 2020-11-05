В центре Москвы автомобиль въехал в остановку

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В центре Москвы автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали три человека. Об этом заявили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В центре Москвы автомобиль въехал в остановку
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«На Садовой-Триумфальной, 16с1 автомобиль наехал на остановку общественного транспорта... На месте работают оперативные службы. Детали уточняются», — говорится в сообщении в Telegram-канале. 

Об инциденте на Садовом кольце также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, автомобиль Hyundai врезался в автобусную остановку на Садовой-Триумфальной улице в Москве», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадали не менее трёх человек. 

Накануне в Великом Новгороде автобус въехал в здание университета, в результате чего погибли два человека.

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