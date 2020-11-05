Число жертв ДТП с автобусом в Великом Новгороде возросло до двух
- РИА Новости
«Всего в автобусе находились 26 человек. Двое погибли, ещё восемь пострадали, одного из них деблокируют, семь доставлены в больницу», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее стало известно, что СК возбудил по данному факту уголовное дело.
По информации спасателей, в Великом Новгороде автобус, в котором находились 26 пассажиров, совершил наезд на здание Новгородского государственного университета.
Отмечалось, что погибла женщина—водитель автобуса.