Число жертв ДТП с автобусом в Великом Новгороде возросло до двух

Число жертв ДТП с участием пассажирского автобуса в Великом Новгороде возросло до двух. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Всего в автобусе находились 26 человек. Двое погибли, ещё восемь пострадали, одного из них деблокируют, семь доставлены в больницу», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что СК возбудил по данному факту уголовное дело.

По информации спасателей, в Великом Новгороде автобус, в котором находились 26 пассажиров, совершил наезд на здание Новгородского государственного университета.

Отмечалось, что погибла женщина—водитель автобуса.