СК возбудил дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Великом Новгороде

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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Великом Новгороде, в результате которого, по последним данным, один человек погиб и ещё десять пострадали.
СК возбудил дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Великом Новгороде
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится на сайте Следственного комитета.

По предварительным данным, погибла женщина — водитель автобуса. Точное число пострадавших устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде автобус, в котором находились 26 пассажиров, совершил наезд на здание Новгородского государственного университета. 

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