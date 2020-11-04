СК возбудил дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Великом Новгороде
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится на сайте Следственного комитета.
По предварительным данным, погибла женщина — водитель автобуса. Точное число пострадавших устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде автобус, в котором находились 26 пассажиров, совершил наезд на здание Новгородского государственного университета.