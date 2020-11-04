СК возбудил дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Великом Новгороде

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Великом Новгороде, в результате которого, по последним данным, один человек погиб и ещё десять пострадали.

РИА Новости