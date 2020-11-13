Песков: Путин сообщит, когда сделает прививку от коронавируса

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RT
Президент России Владимир Путин высоко оценивает российские вакцины от коронавируса и сообщит, когда сделает прививку. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью RT.

«Вы знаете, что президент даёт очень высокую оценку и «Спутнику», и продукции «Вектора», возлагает высокие ожидания на третью вакцину, но сам, когда сделает, поставит себе эту вакцину, — он об этом сообщит», — отметил Песков в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.

Ранее Путин заявил, что исследования подтвердили безопасность и эффективность российских вакцин от коронавирусной инфекции.

По его словам, Россия готова к сотрудничеству по препаратам, согласна работать со всеми странами мира.

Полное видео смотрите на YouTube-канале RT Россия.

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