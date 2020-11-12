Власти Москвы назвали условия проведения новогодних корпоративов

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Новогодние корпоративы в Москве можно будет провести до 23:00 и при условии присутствия не более 50 человек. Об этом сообщил руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Власти Москвы назвали условия проведения новогодних корпоративов
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Если корпоратив проходит в вечернее время и заканчивается в 23:00, то никаких проблем здесь нет. Есть ещё требование Роспотребнадзора, что одновременно не может присутствовать более 50 человек», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией в этом году в столице не будет массовых новогодних мероприятий. Кроме того, в новогоднюю ночь не будут работать рестораны и клубы.

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