Пульмонолог дала рекомендации по посещению катков во время пандемии

Пульмонолог РНИМУ имени Пирогова Анна Сергеева дала рекомендации по посещению катков во время пандемии.

«Посещение катков будет ограничено, то есть пускать будут определённое количество человек без симптомов болезни. На территории катка, а также в раздевалках и кассах нужно придерживаться масочного режима, а после выхода на лёд можно снять маску», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, главное — продезинфицировать руки после помещений. Если есть маленькие дети, то взрослым нужно проконтролировать, чтобы они не облизывали поверхности и не ели лёд.

«Нужно сделать онлайн-бронирование на сеанс, так будет проще разграничить людей и предотвратить столпотворения как в кассах, так и раздевалках. После каждого проката всё оборудование и помещения должны дезинфицироваться», — считает Сергеева.

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