Пульмонолог дала рекомендации по посещению катков во время пандемии

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Пульмонолог РНИМУ имени Пирогова Анна Сергеева дала рекомендации по посещению катков во время пандемии.
Пульмонолог дала рекомендации по посещению катков во время пандемии
  • РИА Новости

«Посещение катков будет ограничено, то есть пускать будут определённое количество человек без симптомов болезни. На территории катка, а также в раздевалках и кассах нужно придерживаться масочного режима, а после выхода на лёд можно снять маску», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, главное — продезинфицировать руки после помещений. Если есть маленькие дети, то взрослым нужно проконтролировать, чтобы они не облизывали поверхности и не ели лёд.

«Нужно сделать онлайн-бронирование на сеанс, так будет проще разграничить людей и предотвратить столпотворения как в кассах, так и раздевалках. После каждого проката всё оборудование и помещения должны дезинфицироваться», — считает Сергеева.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

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