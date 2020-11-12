Сурайкин прокомментировал идею продления новогодних праздников

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Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин прокомментировал идею продления новогодних праздников.
Сурайкин прокомментировал идею продления новогодних праздников
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Мы вчера обратились официально к председателю правительства с просьбой рассмотреть наше предложение о продлении на две недели новогодних праздников, до 24 января, с сохранением всех выплат, по аналогии, как это было в начале пандемии, весной», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, январь — самый экономически неэффективный месяц в году.

Как отметил Сурайкин, в любом случае все отдыхают 10 дней и берут за свой счёт ещё неделю.

«А тут мы предлагаем легализовать и государственно поддержать с сохранением выплат, чтобы люди уже в нормальном режиме могли распланировать этот период и одновременно защититься от коронавирусной инфекции», — пояснил он.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок в беседе со «Взглядом» прокомментировала идею увеличения новогодних каникул на две недели.

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