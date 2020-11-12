В Калининграде часть школьников переводят на дистанционное обучение

В Калининграде приняли решение перевести на дистанционное обучение учеников с 6-го по 10-й классы до 1 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

«Особое внимание — к образовательной системе Калининграда. С 16 ноября до 1 декабря на дистанционную форму обучения направляются все учащиеся 6—10-х классов частных и муниципальных школ, а также государственной — школы-интерната лицея-интерната», — говорится в заявлении.

Уточняется, что также все центры, кружки и секции дополнительного образования переходят на электронное обучение. Исключение составляют лишь предпрофессиональные спортивные программы.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.