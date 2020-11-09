В Башкирии часть школьников переводят на дистанционное обучение

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В Башкирии приняли решение перевести на дистанционное обучение учеников с шестого по десятый классы до 22 ноября.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на данные администрации республики.

Учащиеся с первого по пятый классы и 11-классники с 9 ноября обучаются в очной форме. Это касается и малокомплектных школ, а также учебных заведений в населённых пунктах, где возникают сложности с переходом на дистанционное обучение.

О форме обучения в дальнейшем власти Башкирии будут принимать решение по результатам оценки эпидситуации в республике.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

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