Медведев призвал нарастить производство вакцины от коронавируса

Необходимо в кратчайшие сроки организовать масштабное производство вакцины от коронавируса, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Важно в кратчайшие сроки организовать масштабное производство с перспективой перехода к выпуску вакцины в объёме от 100 тыс. до 1 млн доз в месяц», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он также заявил, что российский кабмин предложил сделать центр им. Гамалеи головной структурой по производству вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о начале массового производства вакцины от коронавируса «Спутник V».