Медведев призвал нарастить производство вакцины от коронавируса

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Необходимо в кратчайшие сроки организовать масштабное производство вакцины от коронавируса, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев призвал нарастить производство вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

«Важно в кратчайшие сроки организовать масштабное производство с перспективой перехода к выпуску вакцины в объёме от 100 тыс. до 1 млн доз в месяц», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он также заявил, что российский кабмин предложил сделать центр им. Гамалеи головной структурой по производству вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о начале массового производства вакцины от коронавируса «Спутник V».

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