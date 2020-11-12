Кабмин предлагает создать головную структуру по производству вакцины от COVID-19

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российский кабмин предложил сделать Центр им. Гамалеи головной структурой по производству вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Медведева, процесс производства вакцины в настоящий момент осваивают четыре организации, которые опираются на разные технологические базы и на разные подходы.

«О чём нужно договориться: для того чтобы эта работа вышла на новый уровень, необходимо объединить усилия этих компаний. Это все понимают, но этого пока не получается», — сказал он.

Как отметил зампред Совбеза России, объединение усилий должно происходить под руководством одной организации, которая могла быть стать центром компетенции по масштабированию производства и дальнейшей разработке этой вакцины.

В связи с этим, по заявлению Медведева, правительство и предложило подумать о том, чтобы сделать такой головной структурой центр имени Гамалеи и определить максимальную пропускную способность его мощностей по контролю за качеством вакцины.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о начале массового производства вакцины от коронавируса «Спутник V».

11 ноября стало известно, что промежуточные результаты исследования «Спутника V» показали, что его эффективность составляет 92%. Оценка проводилась среди более чем 16 тыс. добровольцев.