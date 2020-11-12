В Москве прокомментировали ситуацию с детдомами

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала ситуацию с детдомами. По её словам, 93% детей-сирот воспитываются в семьях и только 7% — в специализированных учреждениях.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Количество детей, живущих в учреждениях, сократилось в три раза с 2010 года. Тогда в центрах жил 4371 ребёнок (25%), а в семьях — 12 665 (75%).

По данным на 31 октября 2019 года, в Москве проживает 20 477 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них более 19 тыс. живут в семьях.

Сотрудники органов опеки индивидуально работают с каждым воспитанником центров и стараются найти ему подходящих приёмных родителей или опекунов.

Ранее Ракова сообщила, что семьям, взявшим на воспитание ребёнка-сироту, в столице оказывают всестороннюю поддержку.

В сентябре телеканал «360» сообщал, что с начала года в Московской области в замещающие семьи были устроены более 1,3 тыс. детей-сирот.