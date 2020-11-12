В Минпромторге рассказали о горячей линии по маркировке и обороту лекарств

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В Минпромторге России заявили, что на фоне возросшего спроса на ряд лекарств во время пандемии появилась возможность обратиться на горячую линию «Маркировка».
В Минпромторге рассказали о горячей линии по маркировке и обороту лекарств
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Горячую линию создали в январе 2019 года для работы с производителями в ходе подготовки к обязательной маркировке лекарств. На неё поступило более 10 тыс. обращений.

В настоящее время на горячую линию могут обратиться регионы, аптеки, производители, дистрибьюторы препаратов, у которых есть вопросы о функционировании системы мониторинга движения лекарств.

Также можно сообщить о случаях задержки выпуска препаратов в гражданский оборот.

Специалисты также консультируют по вопросам законодательных актов по маркировке.

Ранее директор по развитию производства АО «Валента Фарм» Анна Арутюнова прокомментировала решение правительства упростить порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.

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