В Роскачестве дали рекомендации по выбору товаров или услуг
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- РИА Новости
«Первое, что могу рекомендовать, — скачать мобильное приложение и читать портал Роскачества, где можно найти результаты исследований многих товаров и услуг», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Во-вторых, считает эксперт, необходимо смотреть на условия хранения, обращать внимание на соответствие температурного режима.
Протасов также советует проверять сроки годности, читать маркировку, выбирать проверенную продукцию.
«69% потребителей говорят о том, что при прочих равных готовы отдать предпочтение продукции с Государственным знаком качества. 76% потребителей заявили о доверии продукции с такой маркировкой», — отметил он.
Ранее Протасов рассказал об изменениях, необходимых для защиты потребителей.
Диетолог Марина Макиша в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как определить опасные консервы.