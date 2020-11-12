В Роскачестве дали рекомендации по выбору товаров или услуг

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Глава Роскачества Максим Протасов рассказал о критериях, на которые нужно ориентироваться потребителям при выборе товаров или услуг.
В Роскачестве дали рекомендации по выбору товаров или услуг
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Первое, что могу рекомендовать, — скачать мобильное приложение и читать портал Роскачества, где можно найти результаты исследований многих товаров и услуг», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Во-вторых, считает эксперт, необходимо смотреть на условия хранения, обращать внимание на соответствие температурного режима.

Протасов также советует проверять сроки годности, читать маркировку, выбирать проверенную продукцию.

«69% потребителей говорят о том, что при прочих равных готовы отдать предпочтение продукции с Государственным знаком качества. 76% потребителей заявили о доверии продукции с такой маркировкой», — отметил он.

Ранее Протасов рассказал об изменениях, необходимых для защиты потребителей.

Диетолог Марина Макиша в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как определить опасные консервы.

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