В Роскачестве рассказали об изменениях, необходимых для защиты потребителей

Короткая ссылка
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал об изменениях, необходимых для защиты потребителей.
В Роскачестве рассказали об изменениях, необходимых для защиты потребителей
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что корректировки законодательной базы требует вопрос гостированного наименования.

«На полке стоят практически две одинаковые упаковки йодированной соли, но в одну из них йод внесён в соответствии с ГОСТом, а другая выпущена по ТУ и йод в ней содержится в гомеопатических дозах. Но и та и другая упаковка называются йодированной солью. В продукции, выпущенной по ТУ, пользы нет», — привёл пример Протасов.

По его словам, поэтому нужны законодательные изменения о том, что гостированным может называться только товар, который выпускается и соответствует рецептуре ГОСТа.

Ранее диетолог Марина Макиша в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как определить опасные консервы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить