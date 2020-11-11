В Роскачестве рассказали об изменениях, необходимых для защиты потребителей

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал об изменениях, необходимых для защиты потребителей.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что корректировки законодательной базы требует вопрос гостированного наименования.

«На полке стоят практически две одинаковые упаковки йодированной соли, но в одну из них йод внесён в соответствии с ГОСТом, а другая выпущена по ТУ и йод в ней содержится в гомеопатических дозах. Но и та и другая упаковка называются йодированной солью. В продукции, выпущенной по ТУ, пользы нет», — привёл пример Протасов.

По его словам, поэтому нужны законодательные изменения о том, что гостированным может называться только товар, который выпускается и соответствует рецептуре ГОСТа.

Ранее диетолог Марина Макиша в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как определить опасные консервы.