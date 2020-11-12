Заслуженный учитель прокомментировал отмену ноябрьских каникул в школах Москвы
- РИА Новости
Как передает телеканал «360», Ямбург напомнил, что в октябре учащихся отправили по домам на 14 дней. Сделано это было на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
«Ничего, что уже две недели были каникулы?... Дети отгуляли... устали от этих каникул. Им хочется в школу», — сказал педагог.
Он заметил, что родители, которые планировали семейный отдых в ноябре, могут это реализовать — достаточно написать заявление.
«На пять дней можем отпустить (ребёнка. — RT) плюс выходные ещё — как раз неделя получается», — отметил Ямбург.
Как передавал ранее progorod43, в Кировской области рассказали о формате учёбы школьников с 2 ноября.