Заслуженный учитель прокомментировал отмену ноябрьских каникул в школах Москвы

Заслуженный учитель России и директор школы №109 Евгений Ямбург высказал мнение по поводу отмены ноябрьских каникул в школах Москвы.

Как передает телеканал «360», Ямбург напомнил, что в октябре учащихся отправили по домам на 14 дней. Сделано это было на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

«Ничего, что уже две недели были каникулы?... Дети отгуляли... устали от этих каникул. Им хочется в школу», — сказал педагог.

Он заметил, что родители, которые планировали семейный отдых в ноябре, могут это реализовать — достаточно написать заявление.

«На пять дней можем отпустить (ребёнка. — RT) плюс выходные ещё — как раз неделя получается», — отметил Ямбург.

Как передавал ранее progorod43, в Кировской области рассказали о формате учёбы школьников с 2 ноября.