В Кировской области рассказали о формате учёбы школьников с 2 ноября

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В Министерстве образования Кировской области рассказали о формате учёбы школьников с 2 ноября.
В Кировской области рассказали о формате учёбы школьников с 2 ноября
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает progorod43.

После каникул обучение продолжится в обычном, очном формате в школах, техникумах, колледжах, организациях дополнительного образования.

Как подчеркнула глава ведомства Ольга Рысева, работа будет проходить при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Также продолжится мониторинг заболеваемости школьников и педработников.

Ранее заслуженный учитель России доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с Nation News оценил дистанционную форму обучения.

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