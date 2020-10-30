В Кировской области рассказали о формате учёбы школьников с 2 ноября
- © РИА Новости / Алексей Майшев
Об этом сообщает progorod43.
После каникул обучение продолжится в обычном, очном формате в школах, техникумах, колледжах, организациях дополнительного образования.
Как подчеркнула глава ведомства Ольга Рысева, работа будет проходить при строгом соблюдении противоэпидемических мер.
Также продолжится мониторинг заболеваемости школьников и педработников.
Ранее заслуженный учитель России доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с Nation News оценил дистанционную форму обучения.