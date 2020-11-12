Иммунолог прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве

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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.
Иммунолог прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

В беседе с НСН он отметил, что в июне антитела были у 26% жителей столицы, а в настоящее время — примерно у 60%.

Таким образом, считает эксперт, ещё полтора месяца — и город за счёт своего популяционного иммунитета начнёт выходить из пандемии, количество заболевших станет снижаться.

«Если удастся к этому моменту ещё наладить массовую вакцинацию, то всё это будет гораздо быстрее», — полагает Болибок.

Как уточнил эксперт, чтобы начался спад количества заболевших, нужен популяционный иммунитет на уровне 75—80%.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

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