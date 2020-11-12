Власти Москвы уточнили число подключённых к системе QR-кодов мест

Порядка 5,5 тысяч мест в Москве подключились к системе регистрации посетителей с помощью QR-кодов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

«К системе чекинов присоединились 2922 организации, всего в Москве 5,5 тыс. точек с QR-кодами — мест, где посетителей информируют о возможных пересечениях с заболевшими коронавирусом», — приводит ТАСС слова Немерюка.

Отмечается, что с 19 октября по 12 ноября пользователи системы зарегистрировались 1,5 млн раз, ежедневно заведения с QR-кодами посещают около 60 тыс. человек.

Ранее власти Москвы рекомендовали ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей в учреждениях культуры и магазинах.