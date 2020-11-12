Власти Москвы уточнили число подключённых к системе QR-кодов мест
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- АГН «Москва»
«К системе чекинов присоединились 2922 организации, всего в Москве 5,5 тыс. точек с QR-кодами — мест, где посетителей информируют о возможных пересечениях с заболевшими коронавирусом», — приводит ТАСС слова Немерюка.
Отмечается, что с 19 октября по 12 ноября пользователи системы зарегистрировались 1,5 млн раз, ежедневно заведения с QR-кодами посещают около 60 тыс. человек.
Ранее власти Москвы рекомендовали ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей в учреждениях культуры и магазинах.