В Подмосковье провели 918 тысяч тестов на антитела к COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«По результатам диагностики в Московской области у 19,7% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Сделать ИФА-исследование можно после записи в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг Подмосковья или по телефону.
Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.