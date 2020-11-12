В Подмосковье провели 918 тысяч тестов на антитела к COVID-19

В Московской области провели 918 тыс. тестов на антитела к COVID-19.

Об этом сообщает телеканал «360».

«По результатам диагностики в Московской области у 19,7% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Сделать ИФА-исследование можно после записи в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг Подмосковья или по телефону.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.