В Подмосковье ограничили число гостей на заключении брака в ЗАГСах
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главное управление ЗАГС региона.
На церемониях смогут присутствовать не более десяти человек. Всем необходимо быть в масках и перчатках.
Учреждения работают со вторника по субботу, с 9:00 до 18:00. Для подачи заявления необходимо воспользоваться порталом госуслуг или записаться по телефону.
Ранее ИА «Крыминформ» сообщало, что крымские ЗАГСы приостановили регистрацию браков в торжественной обстановке из-за ситуации с пандемией коронавируса.