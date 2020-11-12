В Подмосковье ограничили число гостей на заключении брака в ЗАГСах

В Московской области ограничили число гостей на церемонии бракосочетания в ЗАГСах.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главное управление ЗАГС региона.

На церемониях смогут присутствовать не более десяти человек. Всем необходимо быть в масках и перчатках.

Учреждения работают со вторника по субботу, с 9:00 до 18:00. Для подачи заявления необходимо воспользоваться порталом госуслуг или записаться по телефону.

Ранее ИА «Крыминформ» сообщало, что крымские ЗАГСы приостановили регистрацию браков в торжественной обстановке из-за ситуации с пандемией коронавируса.