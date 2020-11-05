Крымские ЗАГСы приостановили регистрацию браков в торжественной обстановке из-за пандемии

Крымские ЗАГСы приостановили регистрацию браков в торжественной обстановке из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минюста.

Желающим пожениться предложат перенести церемонию на более поздний срок. Также можно зарегистрировать брак в присутствии только жениха и невесты.

Кроме того, временно отменены выездные мероприятия по регистрации брака или рождения детей.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в России зафиксировали 19 404 случая коронавируса за сутки.