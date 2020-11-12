В Адыгее ужесточили контроль за проведением тестов на коронавирус
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Руководитель региона потребовал исключить длительные сроки ожидания результатов и необходимость приходить за ними в поликлинику.
По мнению главы Адыгеи, необходимо информировать тестируемых с использованием современных средств коммуникации.
«Важно помнить, что наша главная цель — здоровье и благополучие граждан, и строить свою работу, исходя из этого», — сказал Кумпилов.
Как ранее сообщал сайт сайт «Москва 24», ПЦР-исследования на коронавирус в столице стали доступнее.