В Адыгее ужесточили контроль за проведением тестов на коронавирус

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Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов потребовал ужесточить контроль за проведением тестов на коронавирус в связи с жалобами граждан на долгий срок ожидания результатов исследований.
В Адыгее ужесточили контроль за проведением тестов на коронавирус
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Руководитель региона потребовал исключить длительные сроки ожидания результатов и необходимость приходить за ними в поликлинику.

По мнению главы Адыгеи, необходимо информировать тестируемых с использованием современных средств коммуникации.

«Важно помнить, что наша главная цель — здоровье и благополучие граждан, и строить свою работу, исходя из этого», — сказал Кумпилов.

Как ранее сообщал сайт сайт «Москва 24», ПЦР-исследования на коронавирус в столице стали доступнее.

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