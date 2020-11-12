В Совфеде прокомментировали выплаты на детей из малообеспеченных семей

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала в беседе с RT решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.
В Совфеде прокомментировали выплаты на детей из малообеспеченных семей
  • РИА Новости

«Дело в том, что решение о выплате пособий малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет введено не сегодня, оно уже действует. Почему касается этой категории — потому что мы знаем, что в наиболее сложном материальном положении оказываются семьи с детьми. И если (детям. — RT) до трёх лет предусмотрены достаточно серьёзные ежемесячные выплаты, то семьи, где есть ребёнок от трёх до семи лет и мама не работает, как правило, они в достаточно трудном материальном положении», — пояснила Бибикова.

По словам сенатора, учитывая нынешнюю ситуацию и то, что некоторые граждане потеряли рабочие места или вообще не смогли трудоустроиться, а также тот факт, что многие мамы не работают, это «очень правильное и важное решение».

«Это хорошая поддержка для тех семей, в которых есть маленькие дети, где мамы, как правило, не работают», — заключила парламентарий.

Ранее сообщалось, что правительство России направит дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что средства будет выделены на более чем 4 млн детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить