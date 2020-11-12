Собянин оценил ситуацию с ограничениями в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что надеется, что в городе не придётся вводить дополнительные ограничения в связи с ситуацией с коронавирусом.
Собянин оценил ситуацию с ограничениями в Москве
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Он сообщил, что в Москве показатели заболеваемости коронавирусом «уже сравнялись с тем, что было весной».

При этом он отметил, что жёсткость и объём ограничений «на порядок ниже» тех, что были введены весной.

По его словам, сегодня в городе выстроена другая система работы с госпиталями. Столичные власти максимально держат ситуацию под контролем, вводя минимальные ограничения, подчеркнул Собянин.

«Надеюсь, что других решений не потребуется, но всё будет зависеть от ситуации», — сказал мэр.

Также Собянин заявил, что решение об ограничении времени работы кафе и ресторанов в Москве в ночное время является компромиссным, оно позволит избежать закрытия всей отрасли.

Ранее Собянин сообщил, что в связи с эпидемией COVID-19 в Москве не будут проводить массовых новогодних мероприятий.

При этом он уточнил, что гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает.

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