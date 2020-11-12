Собянин рассказал об ограничениях в Москве в новогоднюю ночь

Никаких массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет, однако гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр города Сергей Собянин.

«Мы не можем себе позволить рисковать жизнью и здоровьем людей, поэтому приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет. Будем праздновать дома», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что «никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь».

«Но вы можете себе представить, если мы в этот непростой период устроим рождественские ярмарки или новогодние ёлки с огромным количеством детей, родителей, пир во время чумы? Надо просто ощущать ситуацию, в которой мы находимся… Это, конечно, неприятно, когда есть какие-то ограничения, но всё-таки в первую очередь мы должны заботиться о жизни и здоровье людей. Когда каждый день умирают десятки москвичей, принимать решение о каких-то крупных культурно-массовых мероприятиях тяжело. Мне непросто принимать решения и по ограничениям, но ситуация такая, какая есть, и она требует определённых решений», — добавил он.

Ранее Собянин сообщил, что в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции в Москве не будут проводить массовых новогодних мероприятий.

Кроме того, в новогоднюю ночь не будут работать рестораны и клубы.