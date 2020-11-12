В московских школах отменили ноябрьские каникулы
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«Осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе», — говорится в ответе департамента во «ВКонтакте» на вопрос одного из родителей.
Там подчеркнули, что увеличенные каникулы у школьников уже были, в ноябре они продолжат обучение без перерывов.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее прокомментировал продление дистанционного режима обучения для учеников 6—11-х классов столичных школ до 22 ноября.