В Тверской области обсудили развитие санитарной авиации

В правительстве Тверской области 11 ноября на заседании региональной бюджетной комиссии под председательством губернатора Игоря Рудени обсудили тему финансирования и развития скорой специализированной медицинской помощи с привлечением санитарной авиации.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Развитие санавиации позволяет повысить оперативность оказания медицинской помощи в Тверской области. Ключевой задачей является обеспечение бесперебойной работы службы. Для этого средства, необходимые для осуществления вылетов, должны быть ежегодно в полном объёме предусмотрены в бюджете региона», — подчеркнул Игорь Руденя.

На обеспечение работы санитарной авиации в 2021 году в регионе предусмотрено свыше 88 млн рублей. Планируется также поступление средств на эти цели из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что правительство Якутии просит власти России увеличить субсидии в региональный бюджет на развитие санитарной авиации.