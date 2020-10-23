В Якутии попросили правительство России увеличить субсидии на санавиацию

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Правительство Якутии попросило власти России увеличить субсидии в региональный бюджет на развитие санитарной авиации.
В Якутии попросили правительство России увеличить субсидии на санавиацию
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Юрий Трутнев выслушал предложение (главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева рассмотреть обращение республики об увеличении субсидии региональному бюджету на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи и дал соответствующее поручение федеральному Минздраву», — говорится в сообщении на сайте правительства.

По словам Трутнева, в Якутии сложно обеспечивать медицинскую помощь из-за больших расстояний между населёнными пунктами.

Этот вопрос приобрёл особую актуальность из-за пандемии коронавируса.

Ранее правительство Якутии сообщило, что в республике вводятся меры по ограничению работы учреждений культуры в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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