В Кремле прокомментировали ситуацию с лекарствами в ряде регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с лекарствами в ряде российских регионов.

«Вводятся специальные меры контроля со стороны правительственного штаба. Это необходимо для прогнозирования и планирования потребности в медикаментах, чтобы избежать дефицита. Мы знаем, что в определённых регионах дефицит возник, а это недопустимо», — сказал Песков.

Ранее врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв оценил ситуацию с наличием лекарств в аптеках края. По его словам, региональные власти не только решают проблему дефицита медикаментов, но и в условиях ажиотажного спроса на препараты против коронавируса работают над сдерживанием цен.

10 ноября помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что финансовые средства на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом были доведены уже до всех регионов страны.