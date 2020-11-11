Врио главы Хабаровского края оценил ситуацию с наличием лекарств в аптеках

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Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв оценил ситуацию с наличием лекарств в аптеках края.
Врио главы Хабаровского края оценил ситуацию с наличием лекарств в аптеках
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Как заявил Дегтярёв, региональные власти решают не только проблему дефицита медикаментов, но и в условиях ажиотажного спроса на препараты против коронавируса работают над сдерживанием цен.

Он сообщил, что краевым властям удалось достичь договорённостей с крупнейшим региональным производителем фармацевтических средств АО «Дальхимфарм» о снижении отпускной цены на антибиотик левофлоксацин для поставщиков Хабаровского края. Теперь они будут приобретать его на 10% дешевле.

«Со своей стороны мы проработаем вопрос тарифов на транспортировку лекарств», — цитирует издание Дегтярёва.

Он подчеркнул, что добиваться снижения цен на лекарства необходимо и за счёт сокращения издержек на логистику.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Пермском крае рассказали о работе по борьбе с коронавирусом.

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