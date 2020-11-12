ПЦР-исследования на коронавирус в Москве стали доступнее

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что число свободных слотов для прохождения бесплатного ПЦР-исследования на коронавирус в Москве увеличили более чем на 1 тыс.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По её словам, эпидобстановка в городе остаётся напряжённой, каждый день выявляют несколько тысяч заболевших COVID-19.

«Чтобы обеспечить жителей города доступной и удобной диагностикой, мы постоянно увеличиваем объёмы тестирования на COVID-19. Приняли решение с завтрашнего дня расширить количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование более чем на 1 тыс. Для этого процедурные кабинеты увеличили часы работы. Таким образом, во взрослой сети число ежедневно доступных слотов составит 4860, а в детской сети — 1170. Итого общий объём превысит 6 тыс. ПЦР-тестов. Таким образом, уже в пятницу свободных окошек для записи во всех точках станет больше», — рассказала заммэра.

Тестирование на коронавирус методом ПЦР для взрослых доступно в 162 поликлиниках города. Ещё в 45 детских поликлиниках открыты процедурные кабинеты для детей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил расширить охват тестирования населения на коронавирус.