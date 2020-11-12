Иммунолог оценил опасность бессимптомного течения коронавируса

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Бессимптомное течение коронавирусной инфекции COVID-19 не представляет опасности для человека, заявил в эфире НСН иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Иммунолог оценил опасность бессимптомного течения коронавируса
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«Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно... при нём человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья», — пояснил врач.

По его словам, бессимптомное течение коронавируса не является болезнью.

«Человек получает инфекцию, она какое-то время живёт на слизистой, потом иммунная система реагирует и вырабатывает антитела на этот вирус, на этом для него инфекционный процесс заканчивается», — отметил иммунолог.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что доля бессимптомных случаев коронавируса в стране составляет 31%.

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