В Калининградской области запретили работу фуд-кортов и детских комнат
- АГН «Москва»
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«До 1 декабря запрещена работа фуд-кортов, детских комнат в торговых центрах, а для учреждений общественного питания вводится ограничение на работу с 21:00 до 06:00», — сообщила пресс-служба областного правительства.
Колледжам и вузам рекомендовано до 4 декабря перейти на дистанционный формат обучения, а работодателям — перевести на удалённый режим до 50% административного персонала.
Кроме того, до 1 декабря работа МФЦ в регионе переводится на работу по предварительной записи, а в торговых центрах вводится ограничение на число посетителей — не более 1 человека на 25 кв. м.
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