В Калининградской области запретили работу фуд-кортов и детских комнат

Правительство Калининградской области в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией запретило работу фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах, а также ограничило время приёма посетителей в организациях общепита.

«До 1 декабря запрещена работа фуд-кортов, детских комнат в торговых центрах, а для учреждений общественного питания вводится ограничение на работу с 21:00 до 06:00», — сообщила пресс-служба областного правительства.

Колледжам и вузам рекомендовано до 4 декабря перейти на дистанционный формат обучения, а работодателям — перевести на удалённый режим до 50% административного персонала.

Кроме того, до 1 декабря работа МФЦ в регионе переводится на работу по предварительной записи, а в торговых центрах вводится ограничение на число посетителей — не более 1 человека на 25 кв. м.

В число лиц, находящихся в группе риска по заболеваемости коронавирусом, включены беременные женщины.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что показатель распространения COVID-19 превышен в 35 регионах страны.

Главный патологоанатом Иркутской области Людмила Гришина в беседе с kp.ru рассказала о специфике течения коронавирусной инфекции.